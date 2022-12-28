Star TV ekranlarının yeni yapımı Çöp Adam dizisinin günü ve saati, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu dizi, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun da ortaklık ettiği OGM Pictures imzalı Çöp Adam dizinin 5.bölümünde yaşanacak olaylar merak ediliyor. Peki, Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?