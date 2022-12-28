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Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Çöp Adam dizisi ne zaman, saat kaçta? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolde olduğu Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler ise "Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta?", "Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, dizi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 14:01
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Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Star TV ekranlarının yeni yapımı Çöp Adam dizisinin günü ve saati, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu dizi, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun da ortaklık ettiği OGM Pictures imzalı Çöp Adam dizinin 5.bölümünde yaşanacak olaylar merak ediliyor. Peki, Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı,Füsun Demirel

Salih Kalyon,Elçin Afacan,Ali Yoğurtçuoğlu,Hülya Şen,

Cankat Aydos,Büşra Çam,Şeyda Terzioğlu,

Eylül Uğan,Sinan Albayrak,Güliza Nisa Uray

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Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
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Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇÖP ADAM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İlk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

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Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇÖP ADAM YALISI NEREDE, HANGİ SEMTTE?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolde olduğu Çöp Adam dizisi İstanbul'da Beyoğlu ve Beykoz bölgelerinde çekiliyor.