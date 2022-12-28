28 Aralık 2022, Çarşamba
Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta? Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Çöp Adam dizisi ne zaman, saat kaçta? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolde olduğu Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler ise "Çöp Adam 5.bölüm ne zaman, saat kaçta?", "Çöp Adam dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, dizi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 14:01
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8