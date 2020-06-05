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Haberler Galeri Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? 22 Mayıs'ta Netflix platformunda seyirciyle buluşan Control Z dizisinin ilk sezonunu seyreden diziseverler, yeni sezonun çıkış tarihini araştırıyor. Control Z dizisi, bir lisedeki tüm öğrencilerin sırlarını açığa vuran hacekerın hikayesini konu ediniyor. Dizinin ilk sezonu ve yeni sezonu ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 16:58
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Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? 190'dan fazla ülkede milyonlarca üyeye sahip Netflix'in yeni dizisi Control Z 2020 Mayıs ayında seyirciyle buluştu. Türkiye'de de büyük ilgi gören Control Z dizisinin yeni sezonu için araştırmalar başladı. Gözlemci biri olan Sofia, dizinin başkahramanı hacker'ın kimliğini açığa çıkarmaya çalışıyor. Peki, Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

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Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

CONTROL Z 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Control Z dizisinin ilk sezonu 2020 Mayıs'ta ekranlara geldi. Control Z'nin ikinci sezonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, 2021 yılı sonu 2022 yılı başlarında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

CONTROL Z 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Control Z 1. sezon 1. bölüm: Yeni öğrenci Javier okula başlar ve son derece gözlemci biri olan Sofia ile tanışır. Bir başka öğrencinin sırrının ortalığa dökülmesiyle okul karışır.

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Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Control Z 1. sezon 2. bölüm: Anonim hacker, daha fazla öğrencinin sırlarını ifşa etmeye devam eder. Ama bu, beklenenden büyük sonuçlar doğurur. Arkadaşlıklar sınanırken Sofia araştırmasını sürdürür.

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Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Control Z 1. sezon 3. bölüm: Gerry'nin Luis'e karşı gösterdiği agresif tavırlar giderek sertleşir. Hacker bir kriz yaşanmasına yol açar. Sofia aldığı tehditler nedeniyle endişeye kapılır.