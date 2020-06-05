Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? 22 Mayıs'ta Netflix platformunda seyirciyle buluşan Control Z dizisinin ilk sezonunu seyreden diziseverler, yeni sezonun çıkış tarihini araştırıyor. Control Z dizisi, bir lisedeki tüm öğrencilerin sırlarını açığa vuran hacekerın hikayesini konu ediniyor. Dizinin ilk sezonu ve yeni sezonu ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Control Z 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Control Z 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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