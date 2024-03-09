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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son hali Güllü'ye benzetildi! Oğuzhan Koç'un eski aşkıydı...

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile geniş kitlelere adını duyuran Zeynep Koçak, döneminde oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşıyordu. Ancak, bu ilişki sona erdikten sonra Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açmıştı. Zeynep Koçak ise bu süreçten sonra yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Değişen tarzı ve görünümüyle dikkat çeken Koçak, görenleri şaşırtıyor. Özellikle şimdiki hali şarkıcı Güllü'ye benzetiliyor. İşte, Koçak'ın son hali...

Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:11
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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son hali Güllü’ye benzetildi! Oğuzhan Koç’un eski aşkıydı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski yıldızlarından Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirmeye başladı.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son hali Güllü’ye benzetildi! Oğuzhan Koç’un eski aşkıydı...

Eğlenceli tavırları ve başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin sevgisini kazanan Koçak, programın yayınlandığı dönemde ekibin bir parçası olan Oğuzhan Koç'la olan ilişkisiyle de dikkat çekiyordu.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son hali Güllü’ye benzetildi! Oğuzhan Koç’un eski aşkıydı...

Uzun bir süredir ekranda görünmeyen oyuncu, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Koçak, Estetik müdahalelerinin yanı sıra sık sık değiştirdiği saç rengi ve modeliyle de dikkat çekiyor. Özellikle son hali arabesk müziğin ünlü şarkıcısı Güllü'ye benzetilmesine neden oldu.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son hali Güllü’ye benzetildi! Oğuzhan Koç’un eski aşkıydı...

Koçak'ın Güllü ile karşılaştırılan fotoğrafları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Magazin dünyasının önde gelen sayfalarından 2. Sayfa'da paylaşılan görüntülerde, Zeynep Koçak'ın estetiksiz haline de yer verildi.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Zeynep Koçak’ın son hali Güllü’ye benzetildi! Oğuzhan Koç’un eski aşkıydı...

İşte başta Zeynep Koçak olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...