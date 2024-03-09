Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son hali Güllü'ye benzetildi! Oğuzhan Koç'un eski aşkıydı...

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile geniş kitlelere adını duyuran Zeynep Koçak, döneminde oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşıyordu. Ancak, bu ilişki sona erdikten sonra Oğuzhan Koç, yeni bir aşka yelken açmıştı. Zeynep Koçak ise bu süreçten sonra yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Değişen tarzı ve görünümüyle dikkat çeken Koçak, görenleri şaşırtıyor. Özellikle şimdiki hali şarkıcı Güllü'ye benzetiliyor. İşte, Koçak'ın son hali...