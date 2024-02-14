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Haberler Galeri Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak'ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak'ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi...

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile geniş kitlelere adını duyuran Zeynep Koçak, döneminde oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşıyordu. Ancak, bu ilişki sona erdikten sonra Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile bir ilişki yaşamaya başladı. Zeynep Koçak ise bu süreçten sonra yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Değişen tarzı ve görünümüyle dikkat çeken Koçak, görenleri şaşırtıyor. İşte, Koçak'ın yıllar sonraki hali...

Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:34
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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak’ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile hafızalara kazınan ve bir dönem şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşayan Zeynep Koçak'ın son hali merak konusu oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak’ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

Zeynep Koçak, 2008 yılında başlayan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı eğlence programıyla geniş kitlelerin dikkatini çekerek adını duyurdu. Performansıyla ön plana çıkan Koçak, bu dönemde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile ilişki yaşadı. Ancak ilişkileri, Oğuzhan Koç'un başka biriyle ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasıyla hüsranla sonuçlandı.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak’ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

Şimdilerde 41 yaşında olan Koçak, yaşadığı büyük değişimle sık sık gündeme geliyor.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak’ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

Ünlü oyuncu Zeynep Koçak, daha önce yaptığı bir açıklamada "Estetiğe karşı değilim." diyerek konuya ilişkin tutumunu belirtmişti. A

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak’ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi...

ncak, son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı.