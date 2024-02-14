Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız oyuncusuydu! Zeynep Koçak'ın eski halinden eser kalmadı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi...

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile geniş kitlelere adını duyuran Zeynep Koçak, döneminde oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşıyordu. Ancak, bu ilişki sona erdikten sonra Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile bir ilişki yaşamaya başladı. Zeynep Koçak ise bu süreçten sonra yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Değişen tarzı ve görünümüyle dikkat çeken Koçak, görenleri şaşırtıyor. İşte, Koçak'ın yıllar sonraki hali...