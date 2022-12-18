Çok Güzel Hareketler Bunlar’da şöhret olan Pelin Öztekin’in değişimine bir bakın! ERİDİ, BİTTİ! 6 ayda 93 kilo verdi… İşte sırrı

Merhum usta oyuncu Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, kariyerinin yanında seneler içerisindeki değişimiyle de sürekli gündeme geliyor. 2014'te geçirdiği mide ameliyatı ardından bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilosundan kurtularak 60 kiloya indi. Tığ gibi olan Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla 2023 öncesi 39 cm daha inceldiğini söyledi. Son fit görüntüsüyle ilgi toplayan Pelin Öztekin, kilolarına nasıl veda ettiğini açıkladı. Peki Pelin Öztekin nasıl zayıfladı? İşte sırrı...