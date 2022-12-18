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Haberler Galeri Çok Güzel Hareketler Bunlar’da şöhret olan Pelin Öztekin’in değişimine bir bakın! ERİDİ, BİTTİ! 6 ayda 93 kilo verdi… İşte sırrı

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da şöhret olan Pelin Öztekin’in değişimine bir bakın! ERİDİ, BİTTİ! 6 ayda 93 kilo verdi… İşte sırrı

Merhum usta oyuncu Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, kariyerinin yanında seneler içerisindeki değişimiyle de sürekli gündeme geliyor. 2014'te geçirdiği mide ameliyatı ardından bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilosundan kurtularak 60 kiloya indi. Tığ gibi olan Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla 2023 öncesi 39 cm daha inceldiğini söyledi. Son fit görüntüsüyle ilgi toplayan Pelin Öztekin, kilolarına nasıl veda ettiğini açıkladı. Peki Pelin Öztekin nasıl zayıfladı? İşte sırrı...

Giriş Tarihi: 18.12.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 16:33
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in izinden giden kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli tiyatro programıyla şöhrete kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Kariyeri kadar seneler içerisindeki değişimiyle de sürekli gündeme gelen Pelin Öztekin, 2014'te geçirdiği mide operasyonu ardından 6 ay içinde 93 kilodan kurtuldu ve 60 kilo oldu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

39 CM DAHA İNCELDİ

Değişimiyle şaşkına çeviren Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yeni yıl öncesi 39 cm daha inceldiğini duyurdu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

SIRRINI AÇIKLADI

Son haliyle dikkat çeken Öztekin, zayıflama sırrını da açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Vücudunu saran siyah tulum ile objektif karşısına geçen oyuncu, "Yeni yıl öncesi giden -39 cm ve verilen kiloların şımarması yapıldı" ifadelerini kullandı.