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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu kansere yakalandı! Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu kansere yakalandı!
Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve akciğerlerinden ameliyat edilen Güloğlu'nun kanser şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde durulan oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.
Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:21
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almadı. 24 yaşındaki oyuncunun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mart ayı başında rahatsızlanan Güloğlu, apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinden ameliyat edilen genç oyuncuya doktoru şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi.
Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.
Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığı ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.