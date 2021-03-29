Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu kansere yakalandı!

Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve akciğerlerinden ameliyat edilen Güloğlu'nun kanser şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde durulan oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.