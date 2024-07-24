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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Hercai dizisinde Ebru Şahin'in minik rol arkadaşıydı! Son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızları son halleriyle sık sık gündem oluyor. Program birbirinden sevimli çocukları bir araya getirmişti. Bir dönem ATV'de yayınlanan Hercai dizisinde 'Gül' karakteriyle tanınan Ebrar Demirbilek'in son hali merak konusu oldu. Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek'i şimdi görenler tanımakta zorlandı. İşte Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 15:30 Güncelleme: 24.07.2024 15:30
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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Son hali...

Ebrar Demirbilek, "Çocuktan Al Haberi" programıyla izleyicilerin sevgisini kazanmış ve özellikle "Kutu Bebek" karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Son hali...

Daha sonra ATV'de yayınlanan Hercai dizisinde Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan karakterinin kardeşi olan "Gül" karakteriyle ekranlarda yer aldı

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Son hali...

Minik yıldıza, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Çocuk Oyuncu ödülü" verilmişti. Kutu Bebek Ebrar şimdi ise son haliyle gündem oldu.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Son hali...

"KOCAMAN OLMUŞ"

Demirlek'in son haline "Kocaman olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdün" gibi yorumlar geldi.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Son hali...

İşte Kutu Bebek Ebrar başka olmak üzere ünlü isimlerin son halleri...