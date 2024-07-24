Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Hercai dizisinde Ebru Şahin'in minik rol arkadaşıydı! Son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızları son halleriyle sık sık gündem oluyor. Program birbirinden sevimli çocukları bir araya getirmişti. Bir dönem ATV'de yayınlanan Hercai dizisinde 'Gül' karakteriyle tanınan Ebrar Demirbilek'in son hali merak konusu oldu. Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek'i şimdi görenler tanımakta zorlandı. İşte Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...