16 Ekim 2024, Çarşamba
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı büyüyünce çok değişti! Ebru Şahin'in minik partneriydi...
Çocuktan Al Haberi programıyla gönüllere taht kuran ve "Kutu Bebek Ebrar" olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, ardından ATV'de yayınlanan Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Minik yıldız, bu sefer de son haliye gündeme geldi. İşte Ebrar Demirbilek bakın nasıl değişmiş...
Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 10:42