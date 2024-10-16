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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı büyüyünce çok değişti! Ebru Şahin'in minik partneriydi...

Çocuktan Al Haberi programıyla gönüllere taht kuran ve "Kutu Bebek Ebrar" olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, ardından ATV'de yayınlanan Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Minik yıldız, bu sefer de son haliye gündeme geldi. İşte Ebrar Demirbilek bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 10:42
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüyünce çok değişti!

Bir döneme damga vuran "Çocuktan Al Haberi" programıyla adını milyonlara duyuran Kutu Bebek Ebrar Demirbilek, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüyünce çok değişti!

Bu programın ardından ATV'de Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi 'Gül' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demirbilek, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazandı.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüyünce çok değişti!

Küçük yaşına rağmen oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken "Kutu Bebek Ebrar" şimdi ise büyüdü, kocaman oldu.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüyünce çok değişti!

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Ebrar Demirbilek, görenler tanımakta güçlük çekti.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüyünce çok değişti!

Ebrar Demirbilek'in son hali...