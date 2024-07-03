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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül'ü, Ebru Şahin'in rol arkadaşıydı...

Çocuktan Al Haberi programının çocuk yıldızları, değişimleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Kutu Bebek'i Ebrar... ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de 'Gül' karakteriyle tanınan minik oyuncu Ebrar Demirbilek, son haliyle ağızları açık bıraktı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek'i şimdi görenler ise tanıyamadı. İşte Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 13:08
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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül’ü, Ebru Şahin’in rol arkadaşıydı...

Ebrar Demirbilek, "Çocuktan Al Haberi" programında "Kutu Bebek" olarak tanınan ve büyük ilgi gören bir isim oldu. Bu program sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu ve izleyicilerin sevgisini kazandı. Özellikle ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı "Gül" karakteriyle tanınan Demirbilek, oyunculuk yeteneği ve doğal şirinliğiyle büyük beğeni topladı.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül’ü, Ebru Şahin’in rol arkadaşıydı...

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Demirbilek, yıllar sonra gündem oldu.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül’ü, Ebru Şahin’in rol arkadaşıydı...

Ebrar Demirbilek, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül'ü canlandırarak büyük beğeni toplamıştı.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül’ü, Ebru Şahin’in rol arkadaşıydı...

Minik yıldıza, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Çocuk Oyuncu ödülü" verilmişti.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül’ü, Ebru Şahin’in rol arkadaşıydı...

Minik yıldızın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Demirbilek için "Koca kız olmuş", "Hangi ara bu kadar büyüdün" yorumları yapıldı.