Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül’ü, Ebru Şahin’in rol arkadaşıydı...

Ebrar Demirbilek, "Çocuktan Al Haberi" programında "Kutu Bebek" olarak tanınan ve büyük ilgi gören bir isim oldu. Bu program sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu ve izleyicilerin sevgisini kazandı. Özellikle ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı "Gül" karakteriyle tanınan Demirbilek, oyunculuk yeteneği ve doğal şirinliğiyle büyük beğeni topladı.