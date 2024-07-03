Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı büyüdü koca kız oldu! Hercai dizisinin Gül'ü, Ebru Şahin'in rol arkadaşıydı...
Çocuktan Al Haberi programının çocuk yıldızları, değişimleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Kutu Bebek'i Ebrar... ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de 'Gül' karakteriyle tanınan minik oyuncu Ebrar Demirbilek, son haliyle ağızları açık bıraktı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek'i şimdi görenler ise tanıyamadı. İşte Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...