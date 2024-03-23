Çocuktan Al Haberi'nin iştahlı yarışmacısı 'Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Çocuktan Al Haberi' programının minik yıldızlarından biri olan Efe Koçyiğit, "Çitos Efe" olarak tanınıyordu. İştahlı ve sevimli kişiliğiyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyordu. Ancak, Efe'nin ciddi bir obezite sorunu vardı. Sırra kadem basan Efe Koçyiğit'in son hali de merak konusu oldu. Çitos Efe bakın nasıl değişmiş...