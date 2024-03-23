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Haberler Galeri Çocuktan Al Haberi'nin iştahlı yarışmacısı 'Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

Çocuktan Al Haberi'nin iştahlı yarışmacısı 'Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Çocuktan Al Haberi' programının minik yıldızlarından biri olan Efe Koçyiğit, "Çitos Efe" olarak tanınıyordu. İştahlı ve sevimli kişiliğiyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyordu. Ancak, Efe'nin ciddi bir obezite sorunu vardı. Sırra kadem basan Efe Koçyiğit'in son hali de merak konusu oldu. Çitos Efe bakın nasıl değişmiş...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 15:54
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Çocuktan Al Haberi’nin iştahlı yarışmacısı ’Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

Minik fenomen Efe Koçyiğit, 'Çitos Efe' olarak hafızalara kazınmıştı. Koçyiğit, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Çocuktan Al Haberi’nin iştahlı yarışmacısı ’Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına yıldızı parlayan ve Çitos Efe'nin asıl ismi Muhammed Efe Koçyiğit'tir. Aslen Erzurumlu olan ve her defasında 'Dadaş' olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi

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Çocuktan Al Haberi’nin iştahlı yarışmacısı ’Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

İştahlı bir çocuk olan Efe, programda sık sık yemek aşkını dile getiriyor ve sevimliliği ile dikkat çekiyordu. Ancak, Efe'nin yaşadığı obezite sorunu onun hayatında ciddi bir meseleydi. Ortadan kaybolarak sırra kadem basan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı.

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Çocuktan Al Haberi’nin iştahlı yarışmacısı ’Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

İşte başta Efe Koçyiğit olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Çocuktan Al Haberi’nin iştahlı yarışmacısı ’Çitos Efe’nin son hali ortaya çıktı! Efe Koçyiğit kocaman delikanlı olmuş...

Şendul Şaban - Ezo Sunal