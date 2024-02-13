Çocuktan Al Haberi'nin hazırcevap Nisan'ı değişimiyle herkesi şaşırttı! 'Çakıl Bebek'i bir de şimdi görün! Son hali...

2016 yılında Show TV'de izleyicilerle buluşan ve bir döneme damga vuran programlardan biri olan "Çocuktan Al Haberi", sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği eğlenceli bir çocuk programıydı. Programda yer alan çocuk yıldızlar, sevimlilikleri ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuruyordu. Programda zekice cevaplar veren Nisan Aktaş şimdilerde kocaman oldu. İşte Çakıl Bebek Nisan'ın son hali...