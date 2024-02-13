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Haberler Galeri Çocuktan Al Haberi'nin hazırcevap Nisan'ı değişimiyle herkesi şaşırttı! 'Çakıl Bebek'i bir de şimdi görün! Son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin hazırcevap Nisan'ı değişimiyle herkesi şaşırttı! 'Çakıl Bebek'i bir de şimdi görün! Son hali...

2016 yılında Show TV'de izleyicilerle buluşan ve bir döneme damga vuran programlardan biri olan "Çocuktan Al Haberi", sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği eğlenceli bir çocuk programıydı. Programda yer alan çocuk yıldızlar, sevimlilikleri ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuruyordu. Programda zekice cevaplar veren Nisan Aktaş şimdilerde kocaman oldu. İşte Çakıl Bebek Nisan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:53
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Çocuktan Al Haberi’nin hazırcevap Nisan’ı değişimiyle herkesi şaşırttı! ’Çakıl Bebek’i bir de şimdi görün! Son hali...

3 yaşında katıldığı yarışma ile tanınan ve şimdi 8 yaşında olan Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi önemli yapımlarda yer almış bir çocuk oyuncudur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuktan Al Haberi’nin hazırcevap Nisan’ı değişimiyle herkesi şaşırttı! ’Çakıl Bebek’i bir de şimdi görün! Son hali...

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisan Aktaş, ailesi tarafından yönetilen Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşarak takipçileriyle paylaşımcı bir iletişim içerisinde bulunuyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin hazırcevap Nisan’ı değişimiyle herkesi şaşırttı! ’Çakıl Bebek’i bir de şimdi görün! Son hali...

Nisan Aktaş'ın son zamanlardaki görüntüsü, izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılanıyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin hazırcevap Nisan’ı değişimiyle herkesi şaşırttı! ’Çakıl Bebek’i bir de şimdi görün! Son hali...

İşte Nisan Aktaş başta olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Çocuktan Al Haberi’nin hazırcevap Nisan’ı değişimiyle herkesi şaşırttı! ’Çakıl Bebek’i bir de şimdi görün! Son hali...

Çocuktan Al Haberi: Efe Koçyiğit