Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit'i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

"Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan ve 'Çitos Efe' olarak bilinen Efe Koçyiğit'in büyümüş merak konusu oldu. Programdaki sempatik tavırları, iştahına düşkünlüğü ve yemek yeme sevgisiyle tanınan Efe, kocaman oldu. 13 yaşına giren Koçyiğit'in son hali herkesi şaşkına çevirdi.