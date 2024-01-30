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Haberler Galeri Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit'i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit'i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

"Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan ve 'Çitos Efe' olarak bilinen Efe Koçyiğit'in büyümüş merak konusu oldu. Programdaki sempatik tavırları, iştahına düşkünlüğü ve yemek yeme sevgisiyle tanınan Efe, kocaman oldu. 13 yaşına giren Koçyiğit'in son hali herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:31
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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit’i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

"Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan ve 'Çitos Efe' olarak bilinen Efe Koçyiğit sosyal medya fenomeni olmuştu. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Efe'nin son hali ortaya çıktı. İşte, Efe Koçyiğit'in son hali..

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit’i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına yıldızı parlayan ve Çitos Efe'nin asıl ismi Muhammed Efe Koçyiğit'tir. Aslen Erzurumlu olan ve her defasında 'Dadaş' olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi.

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit’i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

Şimdi 13 yaşında olan Çitos Efe'nin nasıl bir değişim geçirdiği merak konusu oldu.

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit’i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

Şendul Şaban - Ezo Sunal

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit’i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...

Şendul Şaban - Ezo Sunal