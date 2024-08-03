03 Ağustos 2024, Cumartesi
Çocuktan Al Haberi'nin 'Buckingham Prensesi' Henna Bülbül kocaman kız oldu! Demet Akalın'ın favorisiydi...
Bir dönem sunuculuğunu Evrim Akın'ın yaptığ 'Çocuktan Al Haberi' programı, şimdilerde minik yarışmacılarının değişimleriyle gündemde... Programın en dikkat çeken isimlerinden olan Buckingham Prensesi Henna Bülbül, hazırcevap oluşu ve sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. İşte Henna Bülbül'ün şimdiki hali...
Giriş: 03.08.2024 09:41
- 1
- 117
- 2
- 117
- 3
- 117
- 4
- 117
- 5
- 117