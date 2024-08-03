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Çocuktan Al Haberi'nin 'Buckingham Prensesi' Henna Bülbül kocaman kız oldu! Demet Akalın'ın favorisiydi...

Bir dönem sunuculuğunu Evrim Akın'ın yaptığ 'Çocuktan Al Haberi' programı, şimdilerde minik yarışmacılarının değişimleriyle gündemde... Programın en dikkat çeken isimlerinden olan Buckingham Prensesi Henna Bülbül, hazırcevap oluşu ve sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. İşte Henna Bülbül'ün şimdiki hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 09:41
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Çocuktan Al Haberi’nin ’Buckingham Prensesi’ Henna Bülbül kocaman kız oldu! Demet Akalın’ın favorisiydi...

Çocuktan Al Haberi'nde büyümüş de küçülmüş cevaplarıyla hafızalarda yer edinen Henna Bülbül, son haliyle gündem oldu.

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Buckingham Prensesi’ Henna Bülbül kocaman kız oldu! Demet Akalın’ın favorisiydi...

Yarım bıraktığı cümleleriyle programa renk katan Bülbül, özellikle Demet Akalın'a yönelttiği soruyla gündeme gelmişti. Henna, Demet Akalın'ın düğünü hakkında merakını dile getirerek tüm sempatikliğiyle detaylarını sormuştu.

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Buckingham Prensesi’ Henna Bülbül kocaman kız oldu! Demet Akalın’ın favorisiydi...

Akalın ise, "Çok güzeldi. Hatta biz 2 düğün yapmıştık" şeklinde espri dolu bir yanıt vermişti.

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Buckingham Prensesi’ Henna Bülbül kocaman kız oldu! Demet Akalın’ın favorisiydi...

Sosyal medya hesabından ara ara paylaşımlar yapan Henna, şimdi 11 yaşında...

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Çocuktan Al Haberi’nin ’Buckingham Prensesi’ Henna Bülbül kocaman kız oldu! Demet Akalın’ın favorisiydi...

Henna Bülbül'ün son halini bazı takipçileri, "Yıllar önce belliydi", "Ne ara büyüdün sen", "Gneç kız olmuş" gibi yorumlarda bulundu.