Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış

Oynadığı sinema filmleri, diziler ve tiyatro ile yıllara meydan okuyan Ferdi Akarnur'un Kemal Sunal ile birlikte oynadığı 'Çöpçüler Kralı' filmindeki halini görenler hayrete düştü. Ferdi Akarnur, 27 Ocak 1946 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokulu Fazılkadı İlkokulu'nda okuduktan sonra Namık Kemal Ortaokulu'nu bitirdi. Ardından Sanat Enstitüsü Motor Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro ile ortaokulda tanışan Akarnur ilk rolünü Reşat Nuri Güntekin'in tek perdelik "İSTİKLAL" oyununda aldı. 1966 senesinde Öğretmenler Derneği ile Samsun Oda Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı.