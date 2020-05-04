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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ: Onlara uzanan dili koparırım!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, gerek evliliği gerek kariyeriyle Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Altuğ, maruz kaldığı olumsuz yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Altuğ, eşi ve kızının hayattaki kırmızı çizgisi olduğunu belirtirken, 'Onlara uzanan dili koparırım' dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 10:04
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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ: Onlara uzanan dili koparırım!

Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, "Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım" dedi.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ: Onlara uzanan dili koparırım!

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, son dönemde sosyal medyada aldığı olumsuz tepkiler üzerine samimi açıklamalar yaptı.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ: Onlara uzanan dili koparırım!

Altuğ, kendisine gelen hakaret içerikli yorumlara ve verdiği cevaplara yönelik şöyle konuştu:

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ: Onlara uzanan dili koparırım!

"Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar..."

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ: Onlara uzanan dili koparırım!

"Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım."