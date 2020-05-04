Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ: Onlara uzanan dili koparırım!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, gerek evliliği gerek kariyeriyle Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Altuğ, maruz kaldığı olumsuz yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Altuğ, eşi ve kızının hayattaki kırmızı çizgisi olduğunu belirtirken, 'Onlara uzanan dili koparırım' dedi.