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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

7'den 70'e herkesin severek izlediği Çocuklar Duymasın dizisi, tam 9 sezon ve 464 bölüm boyunca ekranda kalarak geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Dizi, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem karakteriyle özellikle izleyicilerin sevgisini kazandı. Ancak ortaya çıkan bir gerçek, bu rolün başlangıcında Altuğ'un ilk tercih olmadığını gösterdi. Meğer, Meltem karakteri için ilk teklif başka bir kişiye gitmiş. İşte o oyuncu...

Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:00
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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan "Çocuklar Duymasın" dizisi yıllar geçmesine rağmen tekrarlarıyla izleniyor. Konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni toplayan dizide Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ hakkında çıkan gerçek herkesi şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ dizide hayat verdikleri Haluk-Meltem karakterleriyle hafızalara kazındı.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

Pınar Altuğ, dizideki Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Meltem rolü için ilk teklif meğerse Esra Ceyhan'a gitmiş. Ceyhan ise teklifi kabul etmemiş.

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

TEKLİF ONA GİTMİŞ AMA İSTEMEMİŞ

Esra Ceyhan, 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Programcılığa HBB televizyonun İkiden Dörde isimli gündüz kuşağı kadın programıyla başladı.

Ardından atv'ye geçip bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı yıllarca sürdürdü.