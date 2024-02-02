Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...

7'den 70'e herkesin severek izlediği Çocuklar Duymasın dizisi, tam 9 sezon ve 464 bölüm boyunca ekranda kalarak geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu. Dizi, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem karakteriyle özellikle izleyicilerin sevgisini kazandı. Ancak ortaya çıkan bir gerçek, bu rolün başlangıcında Altuğ'un ilk tercih olmadığını gösterdi. Meğer, Meltem karakteri için ilk teklif başka bir kişiye gitmiş. İşte o oyuncu...