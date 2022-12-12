Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari'yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

Gözümüzün önünde büyüyen Duygu'ya bakın! Onu 20 yıl önce tanıdık... Şimdi evli, mutlu ve bir anne… Yayınlandığı yıllarda reyting rekorları kıran "Çocuklar Duymasın" dizisinde evin büyük çocuğu Duygu'yu canlandıran ünlü oyuncu Ayşecan Tatari meslektaşı Edip Tepeli ile 2017'de evlenmişti. Çift evliliklerini 3 yıl sonra Müjgan ismini verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Tatari, ekranlara dönmese de hala merak edilip araştırılan isimlerden… Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşecan Tatari'nin son hali olay oldu!