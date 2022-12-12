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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari'yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari'yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

Gözümüzün önünde büyüyen Duygu'ya bakın! Onu 20 yıl önce tanıdık... Şimdi evli, mutlu ve bir anne… Yayınlandığı yıllarda reyting rekorları kıran "Çocuklar Duymasın" dizisinde evin büyük çocuğu Duygu'yu canlandıran ünlü oyuncu Ayşecan Tatari meslektaşı Edip Tepeli ile 2017'de evlenmişti. Çift evliliklerini 3 yıl sonra Müjgan ismini verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Tatari, ekranlara dönmese de hala merak edilip araştırılan isimlerden… Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşecan Tatari'nin son hali olay oldu!

Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:59
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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

Çocukluğundan genç kızlığa geçişi… Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hepimizin gözleri önünde büyüdü. Artık büyüdü! Evli, mutlu ve çocuklu… Çok konuşulan son haline bir bakın…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

Bir döneme damga vuran aile dizisi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterini canlandıran genç oyuncu Ayşecan Tatari'ye bir de şimdi bakın!

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

20 YIL ÖNCE TANIDIK ONU

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Duygu' rolüyle tanıdık onu...

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

FEMİNİST DUYGU

Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi bir de şimdi görün! Evli, mutlu, çocuklu! Gözümüzün önünde büyümüştü! Son halini gören…

Peki, efsane dizide 'Duygu' karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor.