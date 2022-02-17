17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl ise kızı Müjgan'ı kucağına almıştı. Kızını doktora götüren oyuncu, eve döndüğünde gelen "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajıyla çılgına döndü. Mesajı ifşa eden Tatari isyan etti.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 11:10
  • 1
  • 13
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti

Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Ayşecan Tatari çocuğunu götürdüğü doktorun kendisine yanlışlıkla attığı mesajla çıldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti

Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.

  • 3
  • 13
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti

MESAJI İFŞA ETTİ

Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 13
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti

HASTANE ARADI

Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi. Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.

  • 5
  • 13
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hayatımıza giren Ayşecan Tatari geçtiğimiz Ocak ayında paylaşımıyla gündeme gelmişti. Ayşecan Tatari gittiği mekanda yaşadığı bir olayı anlattı.Kızı bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ünlü isim yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı bir olaya çok kızdı.