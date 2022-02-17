17 Şubat 2022, Perşembe
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari gelen mesajla çıldırdı! Kızının doktorunu ifşa etti
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl ise kızı Müjgan'ı kucağına almıştı. Kızını doktora götüren oyuncu, eve döndüğünde gelen "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajıyla çılgına döndü. Mesajı ifşa eden Tatari isyan etti.
Giriş Tarihi: 17.02.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 11:10
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