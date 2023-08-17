17 Ağustos 2023, Perşembe
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında ilk kez anne olan Tatari, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Eşi ve kızıyla karelerini sık sık yayınlayan güzel oyuncu, fotoğraflarına gelen yorumlar sonrası isyan etti.
Giriş Tarihi: 17.08.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 12:03
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