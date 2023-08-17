Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

"KONU BENİM GÜZEL OLUP OLMAMAM DEĞİL"

"Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara bu konuda öz güveni eksik insanlara neler yapabileceği bu yorumların, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum."