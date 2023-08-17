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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında ilk kez anne olan Tatari, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Eşi ve kızıyla karelerini sık sık yayınlayan güzel oyuncu, fotoğraflarına gelen yorumlar sonrası isyan etti.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 12:03
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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında nikah masasına oturmuş, 2020 yılında da kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

Ünlü oyuncu, kızının sevimli hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

SOSYAL MEDYADA SİTEMDE BULUNDU

Ancak güzel oyuncu kendisine gelen bazı yorumlardan bıkmış durumda. Tatari paylaşımında bu yorumlara şöyle isyan etti:

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

"KONU BENİM GÜZEL OLUP OLMAMAM DEĞİL"

"Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara bu konuda öz güveni eksik insanlara neler yapabileceği bu yorumların, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum."

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari fotoğrafına gelen yorumlar sonrası isyan etti! “Bu bir virüs...”

Bir döneme damga vuran Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Duygu karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlü çıktı.