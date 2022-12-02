Çocuklar Duymasın’ın dominant teyze Gönül’ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti

Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan, Tan Sağtürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.