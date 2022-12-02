Çocuklar Duymasın'ın dominant teyze Gönül'ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti
Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ü Zeyno Günenç'ten nostaljik paylaşım! Bir dönemin reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'dominant teyze Gönül' karakteriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Zeyno Günenç kahreden haberi geçen haziran ayında sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Acı haberle eski rol arkadaşı Pınar Altuğ'u da adeta yıkmıştı... Oyuncu Zeyno Günenç babasıyla 38 sene önce çekilen fotoğrafını paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:21Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 18:21