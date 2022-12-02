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Çocuklar Duymasın'ın dominant teyze Gönül'ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti

Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ü Zeyno Günenç'ten nostaljik paylaşım! Bir dönemin reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'dominant teyze Gönül' karakteriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu Zeyno Günenç kahreden haberi geçen haziran ayında sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Acı haberle eski rol arkadaşı Pınar Altuğ'u da adeta yıkmıştı... Oyuncu Zeyno Günenç babasıyla 38 sene önce çekilen fotoğrafını paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:21 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 18:21
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Çocuklar Duymasın’ın dominant teyze Gönül’ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti

Yayınlandığı dönemde ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Gönül'ü Zeyno Günenç'den nostaljik paylaşım geldi! Günenç'in baba özlemi sevenlerini hüzne boğdu.

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Çocuklar Duymasın’ın dominant teyze Gönül’ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti

"LİSE MEZUNİYET YEMEĞİNDEN"

Ünlü oyuncu, Instagram'da nostaljik bir fotoğrafını paylaştı. Günenç, binlerce beğeni ve yorum alan 38 yıl önceki kareye, "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" mesajını yazdı.

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Çocuklar Duymasın’ın dominant teyze Gönül’ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti

BABASI BİLAL GÜNENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğraf karesinin altına düştüğü notta ''Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babam'ı bugün kaybettik...'' ifadelerini kullandı.

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Çocuklar Duymasın’ın dominant teyze Gönül’ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti

Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan, Tan Sağtürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.

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Çocuklar Duymasın’ın dominant teyze Gönül’ü Zeyno Günenç‘ten nostaljik paylaşım! Bitmeyen baba hasreti yıktı geçti

Oyuncu Zeyno Günenç, 38 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günenç, fotoğrafın altına "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" notunu düştü. Kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Zeyno Günenç'in gençliğinde babasıyla verdiği poza beğeni yağdı.