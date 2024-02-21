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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali 'Nereden nereye' dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali 'Nereden nereye' dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

Çocuk Duymasın dizisinde Beton Orçun karakteriyle tanınan Alp Eren Khamis'in son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncu, kocaman delikanlı oldu. Kaslı vücuduyla sık sık paylaşımlar yapan Alp, adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Beton Orçun olarak tanıdığımız oyuncunun son hali...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:47
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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali ’Nereden nereye’ dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın, çocuk oyuncularının yaşadığı değişimlerle de gündeme geliyor. Bunlardan biri olan Alp Eren Khamis, dizisde Beton Orçun karakteriyle herkesin gönlünü fethetmişti. Şimdilerde 20 yaşına gelen Alp Eren Khamis değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali ’Nereden nereye’ dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

Alp Eren Khamis'in annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in paylaştığı doğum günü karesi büyük ilgi görmüştü. Günenç, genç oyuncuya olan desteğini sık sık sosyal medya üzerinden gösteriyor.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali ’Nereden nereye’ dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

2018 yılında annesini trafik kazasında kaybeden Alp Eren Khamis, bu acıyla sarsılan bir dönem geçirmişti.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali ’Nereden nereye’ dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

Ancak, her zaman yanında olan Zeyno Günenç sayesinde genç oyuncu ayakta kalmayı başardı. Günenç ve Khamis, birlikte sık sık paylaşımlarda bulunarak dostluklarını gösteriyorlar.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali ’Nereden nereye’ dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

Genç oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraf ise izleyenlerde şaşkınlık yarattı. İşte başta Alp Eren Khamis olmak üzere diğer çocuk oyuncuların değişimleri...