21 Şubat 2024, Çarşamba
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali 'Nereden nereye' dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor
Çocuk Duymasın dizisinde Beton Orçun karakteriyle tanınan Alp Eren Khamis'in son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncu, kocaman delikanlı oldu. Kaslı vücuduyla sık sık paylaşımlar yapan Alp, adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Beton Orçun olarak tanıdığımız oyuncunun son hali...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:47
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