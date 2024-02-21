Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali ’Nereden nereye’ dedirtti! 20 yaşında mankenlere taş çıkarıyor

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın, çocuk oyuncularının yaşadığı değişimlerle de gündeme geliyor. Bunlardan biri olan Alp Eren Khamis, dizisde Beton Orçun karakteriyle herkesin gönlünü fethetmişti. Şimdilerde 20 yaşına gelen Alp Eren Khamis değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi.