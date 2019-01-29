Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ makyajsız haliyle şoke etti

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ bir kez daha sevenlerinin takdirini kazandı. Makyajsız fotoğraflarıyla gündem olan Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ, beğeni topladı. Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un makyajsız güzelliği dillere destan oldu. Sevenlerinin beğeni ve takdir yorumlarını alan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde gösterdiği performansla da alkış alıyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL