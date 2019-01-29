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Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ makyajsız haliyle şoke etti

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ bir kez daha sevenlerinin takdirini kazandı. Makyajsız fotoğraflarıyla gündem olan Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ, beğeni topladı. Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ'un makyajsız güzelliği dillere destan oldu. Sevenlerinin beğeni ve takdir yorumlarını alan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde gösterdiği performansla da alkış alıyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 10:24
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Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ makyajsız haliyle şoke etti

Çocukar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ sevenlerinin ilgi odağı oldu. Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisiyle rekorlar kırarken, makyajsız haliyle gündem oldu.

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Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ makyajsız haliyle şoke etti

Oyuncluktan şarkıcılığa geçiş yapan ve bir süredir yurtdışında olan Serel Yereli, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ makyajsız haliyle şoke etti

Muhabirleri görünce panik olan Yereli, makyajsız yüzünü elindeki A4 kağıdı ile kapatmaya çalıştı.

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Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ makyajsız haliyle şoke etti

İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj videosu olay oldu. Sıfır makyajla kamera karşısına geçen İrem Derici o anları takipçileriyle paylaştı.

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Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ makyajsız haliyle şoke etti

Ünlü isimler arasında son dönemde hızla yayılan 'Sıfır makyaj' akımına İrem Derici farklı bir şekilde katıldı. Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı makyaj yaptığı videosuyla ile takipçilerini şaşırttı.