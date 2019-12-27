Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

Çocuklar Duymasın adlı dizi ile adından sıkça söz ettiren ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran usta oyuncunun Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'nda oynadığı ortaya çıktı. 1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filminde, Kemal Sunal'ın da içerisinde bulunduğu tüp kuyruğunu sıraya sokan bu kişi bakın kimmiş.