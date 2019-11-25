Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil sosyal medyada gündem oldu

Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil izleyicinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz yıl Altın Kelebek'te En İyi Çocuk Oyuncular ödülünü alan Kübra Süzgün ile Ali Semi Sefil sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu isimler oldu. İzleyicinin ilgi odağı olan küçük ikili Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'nin yaşları merak konusu oldu. Peki çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil kaç yaşında?