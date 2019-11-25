25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil sosyal medyada gündem oldu

Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil izleyicinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz yıl Altın Kelebek'te En İyi Çocuk Oyuncular ödülünü alan Kübra Süzgün ile Ali Semi Sefil sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu isimler oldu. İzleyicinin ilgi odağı olan küçük ikili Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'nin yaşları merak konusu oldu. Peki çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 25.11.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:45
  • 1
  • 67
Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil sosyal medyada gündem oldu

Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil izleyicinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz yıl Altın Kelebek'te En İyi Çocuk Oyuncular ödülünü alan Kübra Süzgün ile Ali Semi Sefil sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu isimler oldu. İzleyicinin ilgi odağı olan küçük ikili Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil'nin yaşları merak konusu oldu. Peki çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

  • 2
  • 67
Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil sosyal medyada gündem oldu

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

  • 3
  • 67
Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil sosyal medyada gündem oldu

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

  • 4
  • 67
Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil sosyal medyada gündem oldu

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

  • 5
  • 67
Çocuk oyuncular Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil sosyal medyada gündem oldu

CANAN ERGÜDER

15 Temmuz 1977