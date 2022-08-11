11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden… Altuğ'un zaman zaman gençlik günlerinden yaptığı paylaşımlar da sosyal medyada oldukça ilgi çekiyor. Ünlü oyuncu bu defa takipçilerini tam 32 yıl öncesine götürdü. Ortaokul mezuniyetinden paylaştığı karede ünlü oyuncunun takipçileri hemen küçük Pınar'ı buldu. Sosyal medya kullanıcıları Pınar Altuğ'u "Ne güzelsiniz, çiçek gibi", "Gülüşünüz hiç değişmemiş, çok güzel" yorumlarıyla öve öve bitiremedi. İşte Pınar Altuğ'un o çok konuşulan mezuniyet pozu…

Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 16:14
  • 1
  • 78
Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, her hafta TBT ("Throw Back Thursday" -Perşembeye dönüş) paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor. Yıllara meydan okuyan Altuğ, mezuniyetinden fotoğraf paylaştı. Takipçileri küçük Pınar'ı değişmeyen gülüşünden hemen buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 78
Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

ATV'nin yıllarda sevilerek izlenen Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ortaokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

  • 3
  • 78
Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

32 YIL ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

Altuğ, 32 yıl önce çekilen karenin altına şu notu düştü:

  • 4
  • 78
Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

'ORTAOKUL MEZUNİYETİMİZDEN... 1990'

Şöhret dünyasının yıldızları da bir zamanlar öğrenciydi. Bakalım ünlü isimleri seneler öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?

  • 5
  • 78
Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

'TED ANKARA KOLEJİ'

70'li yıllarda ard arda çıkardığı albümleri ile müzik dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Füsun Önal, okul fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcılığın yanı sıra, oyunculuk ve yazarlık da yapan Önal, fotoğrafın altına "TED Ankara Koleji Orta ve Lise Edebiyat bölümü mezuniyet günlerimden... Ve okul yıllığı "Torch"da benim için yazılmış yazı. Güzel, eğlenceli, heyecanlı, umut dolu mutlu okul yıllarım..." notunu düştü.