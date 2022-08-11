Çocuk Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ’dan anı tüneli! 32 yıl öncesine gitti! Pınar Altuğ’un mezuniyet fotoğrafına yorum yağdı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden… Altuğ'un zaman zaman gençlik günlerinden yaptığı paylaşımlar da sosyal medyada oldukça ilgi çekiyor. Ünlü oyuncu bu defa takipçilerini tam 32 yıl öncesine götürdü. Ortaokul mezuniyetinden paylaştığı karede ünlü oyuncunun takipçileri hemen küçük Pınar'ı buldu. Sosyal medya kullanıcıları Pınar Altuğ'u "Ne güzelsiniz, çiçek gibi", "Gülüşünüz hiç değişmemiş, çok güzel" yorumlarıyla öve öve bitiremedi. İşte Pınar Altuğ'un o çok konuşulan mezuniyet pozu…