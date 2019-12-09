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Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereli çıktı

Çocuk dizisinde Hasan Çetin'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, performansıyla dikkat çekti. Çocuk dizisinde Hasan'ın Murat'ı hapise attırması Ali Kemal ve Asiye'nin hayatını adeta alt üst etmişti. Tüm gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Hasan'ın neler yapacağı merakla takip ediliyor. İzleyicinin dikkatini çeken İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı da merak konusu oldu. Sevenleri Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun aslen nereli olduğunu merak etti.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 14:01
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Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereli çıktı

Çocuk dizisinde Hasan Çetin'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, performansıyla dikkat çekti. Çocuk dizisinde Hasan'ın Murat'ı hapise attırması Ali Kemal ve Asiye'nin hayatını adeta alt üst etmişti. Tüm gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Hasan'ın neler yapacağı merakla takip ediliyor. İzleyicinin dikkatini çeken İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı da merak konusu oldu.

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Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereli çıktı

Sevenleri Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun aslen nereli olduğunu merak etti. Peki İsmail Hacıoğlu aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri

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Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereli çıktı

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Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereli çıktı

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Çocuk dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu bakın aslen nereli çıktı

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