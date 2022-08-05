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Civan Canova'dan üzücü haber! "15 gündür hastanedeyim..."

Usta tiyatrocu Civan Canova, Instagram'da paylaştığı videoda, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi. Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyununda yer alan Civan Canova sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Civan Canova kimdir, kaç yaşında? İşte hayatıyla ilgili detaylar.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:33
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Civan Canova’dan üzücü haber! 15 gündür hastanedeyim...

Usta oyuncu Civan Canova, hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzdü.

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Civan Canova’dan üzücü haber! 15 gündür hastanedeyim...

"Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etti.

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Civan Canova’dan üzücü haber! 15 gündür hastanedeyim...

"AİLEM YANIMDA"
15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten usta oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

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Civan Canova’dan üzücü haber! 15 gündür hastanedeyim...

Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı.

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Civan Canova’dan üzücü haber! 15 gündür hastanedeyim...

Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor "Protez taktırman gerek." dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim.