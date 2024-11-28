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Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

Bir zamanlar Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan ve yemeğe olan düşkünlüğüyle bilinen "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, son haliyle tekrar gündem oldu. Sempatik tavırları ve şivesiyle izleyicilerin sevgisini kazanan Erzurumlu Efe, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte Çitos Efe'nin son hali...

Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:34
Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

Bir döneme damgasını vuran "Çocuktan Al Haberi" programının çocuk yarışmacıları, şimdilerde son halleriyle gündem oluyor. Bunlardan biri de "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit...

Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

2016 yılında katıldığı bu programla yıldızı parlayan Çitos Efe, sempatik tavırları ve şivesiyle o dönem, herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti.

Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

Aslen Erzurumlu olan ve her defasında 'Dadaş' olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi.

Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

Instagram hesabını aktif kullanan Efe, son haliyle yeni bir paylaşımda bulundu.

Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

Şimdilerde 14 yaşında olan Efe, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

Çitos Efe'nin son görüntüsüne bazı sosyal medya kullanıcıları "Aşırı kilo almış çocuk", "Sağlığı için zayıflamalı" gibi yorumlar yaptı.

Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

İşte Çitos Efe'nin son hali...

Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!

İşte Çitos Efe'nin son hali...