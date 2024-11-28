28 Kasım 2024, Perşembe
Çitos Efe olarak tanınan Efe Koçtiğit şimdi tanınmaz halde!
Bir zamanlar Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan ve yemeğe olan düşkünlüğüyle bilinen "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, son haliyle tekrar gündem oldu. Sempatik tavırları ve şivesiyle izleyicilerin sevgisini kazanan Erzurumlu Efe, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte Çitos Efe'nin son hali...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:34