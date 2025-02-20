20 Şubat 2025, Perşembe
Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran'ın annesi Müge Anlı'yı çıldırttı
Kendisinden 17 yıldır haber alınamayan Mahir Ünlütaşkıran'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor. Müge Anlı'da gündeme gelen olayla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken, Mahir'in annesi Safiye, bugün yayına çıktı. 'Oğlumu arayamadım param yoktu' diyen anne Safiye'nin rahatlığı Müge Anlı'yı da çileden çıkardı. Peki Mahir Ünlütaşkıran öldürüldü mü, kim öldürdü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:56