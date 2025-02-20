Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

"İLK KEZ BU KADAR AHLAKSIZLIK GÖRÜYORUM"

Safiye'nin açıklamalarına karşı kendini tutamayan Müge Anlı, "İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum" diyerek büyük bir şaşkınlık ve öfke içinde olduğunu ifade etti

Anlı, ayrıca "Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.