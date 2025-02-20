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Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran'ın annesi Müge Anlı'yı çıldırttı

Kendisinden 17 yıldır haber alınamayan Mahir Ünlütaşkıran'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor. Müge Anlı'da gündeme gelen olayla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken, Mahir'in annesi Safiye, bugün yayına çıktı. 'Oğlumu arayamadım param yoktu' diyen anne Safiye'nin rahatlığı Müge Anlı'yı da çileden çıkardı. Peki Mahir Ünlütaşkıran öldürüldü mü, kim öldürdü? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:56
Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

2008 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın 17 yıl önce sırra kadem bastı! Bu olayın üzerine Mahir'in halası ve kuzeni, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

Hala Kevser Hanım'ın iddiası, Çiğdem Ünlütaşkıran, eşi Mahir'in kardeşi Umutcan'dan çocuk yaptığı ve kıskançlık cinayeti işlendiği yönündeydi. Kevser'in iddiaları üzerine kardeş Umut Ünlütaşkıran yayına bağlandı ve abisinin kaybı ile bir alakası olmadığını savundu. Umut ile yıllardır birlikte yaşayan gelin Çiğdem ise, Mahir ile anlaşmalı evlendiğini iddia etti.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

Tüm bunlar okları Umut'un ve Çiğdem'in birlikte yaşadığı Mahir'in annesine çevirdi.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

Mahir'in annesi bugün de yayına çıktı! Rahatlığı ile gündem olan Safiye, oğlu Mahir'in öldüğünü düşünmediğini ve Suriye'ye kaçtığını hissettiğini belirtti. 17 yıldır oğlu Mahir'in kaybı ile ilgili hiçbir şikayette bile bulunmayan Safiye'nin eşinin ölümü de şüpheli bulundu.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

Safiye, bugün de kayıp oğlu Mahir'i suçlayıp diğer oğlu Umut ve gelini Çiğdem'i korumasıyla tahammül sınırlarını zorladı.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

"İLK KEZ BU KADAR AHLAKSIZLIK GÖRÜYORUM"

Safiye'nin açıklamalarına karşı kendini tutamayan Müge Anlı, "İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum" diyerek büyük bir şaşkınlık ve öfke içinde olduğunu ifade etti

Anlı, ayrıca "Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

"YILDA 1 LİRA BİRİKTİREMEDİNİZ Mİ?"

Stüdyoda tansiyon düşmezken, "Oğlumu param olmadığı için aramadım" deyince Müge Anlı, eline 1 lira alarak ,"Yılda 1 lira biriktiremediniz mi? Her yıl 1 lira biriktirseydiniz, 10 yıl sonunda 10 lira, 17 yıl sonra da 17 lira olurdu. Herhalde bir vasıtaya vermek için de paranız olurdu" diyerek tepki gösterdi.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

Bunun üzerine Safiye, "Müge Hanım siz cinayetleri ortaya çıkarmıyor musunuz?" sorusuna Anlı, Ben bunu da çıkarttığımızı düşünüyorum" cevabını verdi. Bu sözler üzerine stüdyoda alkışlar yükseldi.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

Öte yandan geçtiğimiz gün Mahir'in anneannesi de dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Cinayete mi kurban gitti? Mahir Ünlütaşkıran’ın annesi Müge Anlı’yı çıldırttı

CİNAYETİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Yayına bağlanan anneanne cinayeti ağzından kaçırdı. Mahir'in kaybolduğu dönemden bahsederken "Çiftlikte öldürülmedi." diyen kadın ağızları açık bıraktı.

Müge Anlı, yaşlı kadının bu söylemi üzerine "Hanımefendi zaten itiraf ettiniz. Nerede öldürüldü?" diye sordu. Ancak kadın söylediklerini inkar etti.