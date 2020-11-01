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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Banu'su 'yok artık' dedirtti! Yıllar öyle bir değiştirmiş ki...

Çılgın Bediş'in Banu'su 'yok artık' dedirtti! Yıllar öyle bir değiştirmiş ki...

Yonca Evcimik ve Cenk Torum'un başrollerini paylaştığı 90'lı yılların popüler dizisi Çılgın Bediş'in merak uyandıran karakteri Banu yıllar içinde geçirdiği değişimle deyim yerindeyse şoke etti. 'Banu' karakteriyle hafızlarda yer edinen Sonay Aydın, adeta tanınamayacak hale geldi. İşte güzelliği ile ilgi çeken Sonay Aydın'ın son hali...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 04:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 04:51
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Çılgın Bediş'in Banu'su 'yok artık' dedirtti! Yıllar öyle bir değiştirmiş ki...

Çılgın Bediş'te Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın geçirdiği değişimle milyonları şoke etti. İşte Sonay Aydın'ın şaşırtan değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çılgın Bediş'in Banu'su 'yok artık' dedirtti! Yıllar öyle bir değiştirmiş ki...

Yonca Evcimik

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Çılgın Bediş'in Banu'su 'yok artık' dedirtti! Yıllar öyle bir değiştirmiş ki...

Yonca Evcimik

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Çılgın Bediş'in Banu'su 'yok artık' dedirtti! Yıllar öyle bir değiştirmiş ki...

Yonca Evcimik

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Çılgın Bediş'in Banu'su 'yok artık' dedirtti! Yıllar öyle bir değiştirmiş ki...

Yonca Evcimik