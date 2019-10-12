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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti

90'lı yıllara damga vuran dizilerden Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Banu' karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın aradan geçen yıllarda neredeyse tanınmayacak kadar değişti. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aydın'ın değişimi görenleri adete şok etti. İşte Sonay Aydın'ın yıllar içindeki değişimi…

Giriş Tarihi: 12.10.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 16:35
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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti

Çılgın Bediş'te canlandırdığı Banu karakteriyle akıllara kazınan Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti. İşte Sonay Aydın'ın yıllar içindeki şaşırtan değişimi…

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti

Alişan

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti

Engin Altan Düzyatan

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti

Kaan Taşaner

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti

Neslihan Atagül