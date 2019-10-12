Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti

90'lı yıllara damga vuran dizilerden Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Banu' karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın aradan geçen yıllarda neredeyse tanınmayacak kadar değişti. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aydın'ın değişimi görenleri adete şok etti. İşte Sonay Aydın'ın yıllar içindeki değişimi…