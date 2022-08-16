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Haberler Galeri Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler 'bu kim' diyor?

Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler 'bu kim' diyor?

Çılgın Bediş, 90'larda en sevilen dizilerin arasında yer alıyordu. Dizide Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın ise belki de en dikkat çekici isimdi. Son zamanlarda gözlerden ırak bir yaşamı tercih eden Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Sonay Aydın'ın geçirdiği büyük değişim...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:10
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Çılgın Bediş dizisinin Banu’su Sonay Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’bu kim’ diyor?

Çılgın Bediş'te canlandırdığı Banu karakteriyle akıllara kazınan Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti. İşte Sonay Aydın'ın yıllar içindeki şaşırtan değişimi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çılgın Bediş dizisinin Banu’su Sonay Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’bu kim’ diyor?

Janset

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Çılgın Bediş dizisinin Banu’su Sonay Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’bu kim’ diyor?

Janset

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Çılgın Bediş dizisinin Banu’su Sonay Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’bu kim’ diyor?

Janset

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Çılgın Bediş dizisinin Banu’su Sonay Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler ’bu kim’ diyor?

Özcan Deniz