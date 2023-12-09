Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor

Minibüs Muavini Abbas'ın Zorlu Hikayesi

Abbas, dürüstlüğüyle bilinen bir minibüs muavini olarak çalışmaktadır. Patronu Şakir ise kendi çıkarlarına odaklanmış bencil bir adamdır. Şakir, Nazlı adında bir kızla ilişki yaşamaktadır, ancak Nazlı zamanla Abbas'a ilgi duymaya başlar. Abbas da Nazlı'ya karşı hisler beslemeye başlar. Ancak Şakir, bu durumu kabullenemez ve olaylar karmaşık bir hal alır.