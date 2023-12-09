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Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor

Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği ve Şener Şen, İlyas Salman, Pembe Mutlu'nun başrollerini paylaştığı "Çiçek Abbas" adlı efsanevi film, 1982 yapımı olarak izleyicilerle buluştu. Film, Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında yer alırken, sadece konusuyla değil, aynı zamanda çekim mekanlarıyla da dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 14:42
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Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor

Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği "Çiçek Abbas", 1982 yapımı ve başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Pembe Mutlu'nun yer aldığı bir Türk filmidir. Film, Türk sinemasının klasikleri arasında kabul edilir ve zamanla kült bir statü kazanmıştır. İşte Türk sinemasının kıymetli eserlerinden Çiçek Abbas filminin detayları...

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Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor

Oyuncu Kadrosunda Dev İsimler

Yavuz Turgul'un kaleminden çıkan senaryo, 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi senaryo" ödülünü kazandı. Başrollerde İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu ve Ahmet Mekin gibi usta oyuncular yer aldı.

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Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor

Minibüs Muavini Abbas'ın Zorlu Hikayesi

Abbas, dürüstlüğüyle bilinen bir minibüs muavini olarak çalışmaktadır. Patronu Şakir ise kendi çıkarlarına odaklanmış bencil bir adamdır. Şakir, Nazlı adında bir kızla ilişki yaşamaktadır, ancak Nazlı zamanla Abbas'a ilgi duymaya başlar. Abbas da Nazlı'ya karşı hisler beslemeye başlar. Ancak Şakir, bu durumu kabullenemez ve olaylar karmaşık bir hal alır.

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Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor

Abbas'ın hayali, bir minibüs alarak kendi işini kurmak ve sevdiği kızla evlenmektir. Ancak patronu Şakir'in kıskançlığı ve entrikaları Abbas'ın hayallerini altüst eder. Filmin gelişen olayları, izleyiciyi güldürürken bir yandan da düşündürmeyi başarıyor.

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Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor

Filmin mekan seçimi için ilk düşünülen yer Merter'di, ancak Sinan Çetin'in önerisiyle Alibeyköy tercih edildi. Yavuz Turgul ile birlikte Alibeyköy'e giden Çetin, burada sıcak bir karşılama ve ilgiyle karşılaştı. Çevresel şartlar ve halkın samimiyeti nedeniyle film, Alibeyköy'de çekildi.