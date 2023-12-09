09 Aralık 2023, Cumartesi
Çiçek Abbas bakın nerde çekilmiş! Yeri duyan şaşkınlığını gizlemiyor
Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği ve Şener Şen, İlyas Salman, Pembe Mutlu'nun başrollerini paylaştığı "Çiçek Abbas" adlı efsanevi film, 1982 yapımı olarak izleyicilerle buluştu. Film, Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında yer alırken, sadece konusuyla değil, aynı zamanda çekim mekanlarıyla da dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 09.12.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 14:42
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