Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, beş ay önce Serkan Kodaloğlu ile 8 senelik evliliğini noktaladı. Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, geçen günlerde gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı. Petek Dinçöz, elini çabuk tutarak gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz'ün düğün hediyesi parmak ısırttı. İşte Nida Büyükbayraktar'ın eşi Petek Dinçöz'e aldığı hediye...