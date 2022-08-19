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Haberler Galeri Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, beş ay önce Serkan Kodaloğlu ile 8 senelik evliliğini noktaladı. Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, geçen günlerde gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı. Petek Dinçöz, elini çabuk tutarak gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz'ün düğün hediyesi parmak ısırttı. İşte Nida Büyükbayraktar'ın eşi Petek Dinçöz'e aldığı hediye...

Giriş Tarihi: 19.08.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 15:52
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Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile 8 yıllık evliliğini bitirerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

Geçen günlerde nişanlandığını cümle aleme duyuran heyecanlı çift, Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi.

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Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

MUTLULUK GÖZLERİNDEN OKUNDU

Beşiktaş'ta lüks bir otelde düğün yapan ünlü çiftin mutlulukları ise yüzlerinden okunmuştu.

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Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

DOSTLARI YANINDA OLDU

Törende, ünlü çiftin aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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Çiçeği burnunda gelin Petek Dinçöz’e kocası Nida Büyükbayraktar’dan dudak uçuklatan düğün hediyesi! Kesenin ağzı açıldı…

TAZE GELİNE PARMAK ISIRTAN HEDİYE

Taze gelin Petek Dinçöz'ün düğün hediyesi ortaya çıktı.