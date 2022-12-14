Çiçeği burnunda gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Sevgilisi Berkin Gökbudak ile sürpriz bir nikahla evlenen Aslı Enver’den bebek sorusuna cevap

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi dizilerle izleyiciyle buluşan başarılı ve güzel oyuncu Aslı Enver, geçen günlerde beklenmedik bir kararla iş insanı sevgilisi Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturmuştu. Evliliği ardından hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Aslı Enver sessizliğiyle hayranlarını iyice meraklandırmıştı. Aslı Enver ilk kez hamilelik iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. 38 yaşındaki oyuncu muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusunu cevapladı. İşte taze gelin Aslı Enver'in bebek açıklaması...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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