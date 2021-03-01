Ceylan’ın son hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

Son dönemde yaptığı imaj değişiklikleriyle adından söz ettiren Ceylan, bir kez daha şaşırttı. Yeni şarkı çıkarmaya hazırlanan ünlü isim, yepyeni bir görüntüyle sevenlerini karşısına çıktı. Saçlarını griye boyatan ve son halini sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti. Daha önce Şükran Ovalı ve Elçin Sangu'ya benzetilen Ceylan, bu kez da popçu Gülşen'e benzetildi. İşte Ceylan'ın olay yaratan değişimi...