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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Ceylan’ın son hali şoke etti! Kimse tanıyamadı
Son dönemde yaptığı imaj değişiklikleriyle adından söz ettiren Ceylan, bir kez daha şaşırttı. Yeni şarkı çıkarmaya hazırlanan ünlü isim, yepyeni bir görüntüyle sevenlerini karşısına çıktı. Saçlarını griye boyatan ve son halini sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti. Daha önce Şükran Ovalı ve Elçin Sangu'ya benzetilen Ceylan, bu kez da popçu Gülşen'e benzetildi. İşte Ceylan'ın olay yaratan değişimi...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 11:40
Küçük yaşlarda şarkıcılığa adım atan Ceylan, son dönemde imajındaki değişimlerle adından söz ettirdi. Sık sık tarzını yenileyen şarkıcı, son haliyle takipçilerini şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir önceki imajıyla oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetilen şarkıcı, bir dönem de saçlarını kızıla boyatarak oyuncu Elçin Sangu'ya olan benzerliğiyle gündem olmuştu.
Şimdi de saçlarını griye boyatan 47 yaşındaki Ceylan, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Saç rengini, stilini ve makyajı değiştiren Ceylan, paylaşımıyla kısa sürede gündem olurken, stili ile daha çok şarkıcı Gülşen'e benzetildi.
Ünlü türkücü karesine 'Ceylan 2021' notunu düştü. İşte Ceylan'ın son hali…