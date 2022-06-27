Ceylan'ın herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı! “Üç arkadaş gibisiniz”

Küçük yaşlardan bari sahnelerde olan Ceylan çocuklarıyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Sık sık imaj yenileyen Ceylan, sosyal medyanın da konuşulan isimlerinden oldu. Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi ve sır gibi sakladığı oğlu...