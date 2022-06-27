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Ceylan'ın herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı! “Üç arkadaş gibisiniz”

Küçük yaşlardan bari sahnelerde olan Ceylan çocuklarıyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Sık sık imaj yenileyen Ceylan, sosyal medyanın da konuşulan isimlerinden oldu. Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi ve sır gibi sakladığı oğlu...

Giriş Tarihi: 27.06.2022 13:51
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Ceylan’ın herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı! “Üç arkadaş gibisiniz”

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, magazinde sık sık değişimiyle yer buluyor. Çocuk yaşından itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın Marilyn Monroe imajı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sık sık imaj yenileyen ve özel hayatıyla merak konusu olan Ceylan son olarak yeni şarkısı ile geri dönmüştü. Ceylan'ın çocuklarıyla yaptığı son paylaşım ise olay oldu.

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Ceylan’ın herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı! “Üç arkadaş gibisiniz”

Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı.

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Ceylan’ın herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı! “Üç arkadaş gibisiniz”

'ÜÇ ARKADAŞ GİBİSİNİZ'

Ceylan paylaşımına 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim. Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

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Ceylan’ın herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı! “Üç arkadaş gibisiniz”

İşte Ceylan'ın hiç görülmeyen oğlu Yiğitcan Gürgen

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Ceylan’ın herkesten gizlediği oğlu ortaya çıktı! “Üç arkadaş gibisiniz”

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