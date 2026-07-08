Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Yiğit'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Oğlunun son halini takipçileriyle paylaşan ünlü türkücü, anne-oğul benzerliğiyle dikkat çekti.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Ceylan, sosyal medya hesabında ailesine dair paylaşımlara da yer veriyor.

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan ünlü türkücü, bu kez oğlu Yiğit'in doğum günü için paylaşım yaptı. Gözlerden uzak büyüyen Yiğit'in son halini yayınlayan Ceylan, oğluna duyduğu sevgiyi duygusal sözlerle dile getirdi.

CEYLAN'DAN OĞLUNA DUYGUSAL MESAJ Ceylan, paylaşımına, "Yiğit'im, canım oğlum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

"AYNI ANNESİ" Ünlü türkücünün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Yiğit'in son halini gören sosyal medya kullanıcıları, anne ve oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Paylaşıma "Aynı annesi" ve "Annesine çok benziyor" şeklinde yorumlar yapıldı.