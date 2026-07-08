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Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Yiğit'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Oğlunun son halini takipçileriyle paylaşan ünlü türkücü, anne-oğul benzerliğiyle dikkat çekti.

Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı 1

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Ceylan, sosyal medya hesabında ailesine dair paylaşımlara da yer veriyor.

Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı 2

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan ünlü türkücü, bu kez oğlu Yiğit'in doğum günü için paylaşım yaptı. Gözlerden uzak büyüyen Yiğit'in son halini yayınlayan Ceylan, oğluna duyduğu sevgiyi duygusal sözlerle dile getirdi.

Ahaber
Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı 3

CEYLAN'DAN OĞLUNA DUYGUSAL MESAJ

Ceylan, paylaşımına, "Yiğit'im, canım oğlum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı 4

"AYNI ANNESİ"

Ünlü türkücünün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Yiğit'in son halini gören sosyal medya kullanıcıları, anne ve oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Paylaşıma "Aynı annesi" ve "Annesine çok benziyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı 5

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ceylan'ın çocukları Melodi Bozkurt ve Yiğitcan Gürgen de zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı 6

Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile bir yıl süren evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ozan Özgül ile hayatını birleştirmişti.

Ceylan'dan oğlu Yiğit'e duygusal kutlama! Annesine benzerliği şaşırttı 7

İşte Türkücü Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Yiğit'in son hali ve çocukları...

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