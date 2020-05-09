Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Seksenler dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, paylaştıkları video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Karantina sürecini paylaştıkları videolarla eğlenceli hale getiren çift, son videolarıyla tam not aldı. Ev aletlerini müzik enstrümanı gibi kullandığı eğlenceli video, kısa sürede binlerde beğeni aldı.