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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Seksenler dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, paylaştıkları video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Karantina sürecini paylaştıkları videolarla eğlenceli hale getiren çift, son videolarıyla tam not aldı. Ev aletlerini müzik enstrümanı gibi kullandığı eğlenceli video, kısa sürede binlerde beğeni aldı.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı CEYHUN FERSOY VE BEGÜM ÖNER EV ALETLERİNİ ENSTRÜMAN YAPTI! PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Giriş Tarihi: 09.05.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 14:55
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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan Fersoy ve Öner, evlerinde geçirdikleri zamanı eğlenceli hale getiriyor.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Begüm Öner, geçtiğimiz gün eşiyle ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanması ortaya neşeli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı

"BİR TEMİZLİĞİN DAHA SONUNA GELDİK"

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Öner, altına "Bir temizliğin daha sonuna geldik" notunu düştü. Çiftin eğlenceli anları binlerce kişi tarafından izlendi.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı! Paylaşımlarına beğeni yağdı