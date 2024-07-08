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Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...

Bülent Şakrak'ın boşandıktan sonra taşındığı ev, sosyal medyada gündem oldu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirmişti. İkili, evliliklerini kurtarmak için her şeyi yapsa da pek başarılı olamadı. Son olarak Bülent Şakrak'ın radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun herkesten uzakta yaşadığı o ev!

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 11:18
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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Her iki taraf da bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...

Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamamıştı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi.Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...

GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYOR!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, boşanma sonrası radikal bir karar aldı.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...

Şakrak, 'tiny house' tarzı bir eve taşındı.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...

Oğluyla sık sık zaman geçiren ünlü oyuncu dün yine yeni evinde oğluyla birlikte zaman geçirdi.