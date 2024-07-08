Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak’tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...

Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamamıştı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi.Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.