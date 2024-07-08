08 Temmuz 2024, Pazartesi
Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'tan radikal karar! Bakın artık nerede yaşıyor...
Bülent Şakrak'ın boşandıktan sonra taşındığı ev, sosyal medyada gündem oldu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirmişti. İkili, evliliklerini kurtarmak için her şeyi yapsa da pek başarılı olamadı. Son olarak Bülent Şakrak'ın radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun herkesten uzakta yaşadığı o ev!
Giriş: 08.07.2024 11:18
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