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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde kriz bitmedi! Önce sildi ardından...

2015 yılında dünyaevine giren ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Evlilik terapisine giden çiftin aralarındaki sorunları aşamadığı ve boşanacağı ileri sürülmüştü. Şakra eşinin doğum gününde yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Ancak kriz daha bitmedi. İkilinin sosyal medyadaki hamlesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:22
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde kriz bitmedi! Önce sildi ardından...

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde kriz bitmedi! Önce sildi ardından...

Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanmanın eşiğine gelen çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ve evlilik terapistine gitmeye başladığı ileri sürülmüştü.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde kriz bitmedi! Önce sildi ardından...

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ikilinin uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde kriz bitmedi! Önce sildi ardından...

Günler sonra boşanma iddialarıyla ilgili sessizliğini ilk bozan taraf Ceyda Düvenci oldu.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde kriz bitmedi! Önce sildi ardından...

"KAVGA EDİLMEYEN EVLİLİK OLMAZ"

Gülçin Santırcıoğlu'nu konuk ettiği programında gerçekleşen evlilik sohbeti sırasında, kendi evliliğinden bahseden Düvenci şunları söyledi: