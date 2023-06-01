Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde kriz bitmedi! Önce sildi ardından...

2015 yılında dünyaevine giren ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Evlilik terapisine giden çiftin aralarındaki sorunları aşamadığı ve boşanacağı ileri sürülmüştü. Şakra eşinin doğum gününde yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Ancak kriz daha bitmedi. İkilinin sosyal medyadaki hamlesi dikkat çekti.