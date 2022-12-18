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Ceyda Ateş’ten estetik itirafı! Set kazası kabusu oldu 3 kez ameliyat masasına yattı

Rol aldığı yapımlarla bir döneme damgasını vuran Ceyda Ateş Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra eşinin işler nedeniyle Amerika'ya yerleşmişti. Dizi ve film projeleri için Türkiye'ye gidip gelen güzel oyuncu son olarak estetik itirafıyla gündeme oturdu. Bir kez burun estetiği yaptıran ve istediği görünüme kavuşan Ceyda Ateş, ekiple gittiği kutlama yemeğinde burnuna aldığı darbe sonucunda 3 kez daha ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Oyuncu, "Hâlâ burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:23
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Ceyda Ateş’ten estetik itirafı! Set kazası kabusu oldu 3 kez ameliyat masasına yattı

Eşi Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra eşinin işleri nedeniyle Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, dizi ve sinema çekimleri için sürekli Türkiye'ye gidip geliyor.

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Ceyda Ateş’ten estetik itirafı! Set kazası kabusu oldu 3 kez ameliyat masasına yattı

Rol aldığı projelerle bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Ateş, geçirdiği burun operasyonlarından ağzı yanan isimlerden oldu.

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Ceyda Ateş’ten estetik itirafı! Set kazası kabusu oldu 3 kez ameliyat masasına yattı

SET KAZASI KABUSU OLDU

Uzun yıllar önce burnuna estetik yaptıran ve istediği görünüme kavuşan oyuncunun, sette yaşadığı kaza kabusa dönüştü. O dönem rol aldığı dizinin kutlama yemeğinde bir kişinin dirseği burnuna çarpınca ömrü boyunca unutamayacağı bir olay yaşamış oldu.

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Ceyda Ateş’ten estetik itirafı! Set kazası kabusu oldu 3 kez ameliyat masasına yattı

3 KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Ateş, tam 3 kez ameliyat masasına yatarak burnunu düzeltmeye çalıştı. Ünlü oyuncu, "Hala burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

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Ceyda Ateş’ten estetik itirafı! Set kazası kabusu oldu 3 kez ameliyat masasına yattı

ŞAŞKIN BİR İFADE OLDU

Yüzünde başka hiçbir müdahalenin de olmadığını söylüyor: