Ceyda Ateş’ten estetik itirafı! Set kazası kabusu oldu 3 kez ameliyat masasına yattı

Rol aldığı yapımlarla bir döneme damgasını vuran Ceyda Ateş Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra eşinin işler nedeniyle Amerika'ya yerleşmişti. Dizi ve film projeleri için Türkiye'ye gidip gelen güzel oyuncu son olarak estetik itirafıyla gündeme oturdu. Bir kez burun estetiği yaptıran ve istediği görünüme kavuşan Ceyda Ateş, ekiple gittiği kutlama yemeğinde burnuna aldığı darbe sonucunda 3 kez daha ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Oyuncu, "Hâlâ burnumdan memnun değilim. Ancak bir kez daha ameliyat olmaya korkuyorum. Güzel olan burnum kırıldığı için şu an bu şekilde" dedi.