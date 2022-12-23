Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu

O SÖZLERE BOZULDU

Buğra Toplusoy da "En büyük başarınız nedir" sorusuna "Birincisi baba olmak, ikincisi varlıklı bir ailenin oğlu olmama rağmen başka bir ülkede risk alıp iş hayatına atılmak; üçüncüsü ise hiçbir zaman 'Ben oldum' dememek" cevabını verdi.