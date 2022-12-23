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Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan Ceyda Ateş evliliğin ardından Amerika'ya yerleşmişti. Talia adından bir kızları olan çift, YouTube'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Buğra Toplusoy eşine dönüp, "En büyük başarın ne benimle evlenmek mi?" diye sorunca Ateş çok bozuldu. İşte Ceyda Ateş'in eşine tepkisi...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:21
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Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu

Oyuncu Ceyda Ateş iş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Buğra Toplusoy ile 2018'de evlenmişti. 2 yıl önce de kızları Talia dünyaya gelmişti.

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Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu

Bu aşk yüzünden ailesiyle arası açılan Buğra Toplusoy, ABD'ye gidip emlakçılık yapmaya başlamıştı.

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Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu

Florida'da yaşayan çift Youtube'da soruları cevapladı. Ateş "Buğra için değil kendim için ülke değiştirdim ama zorlandığım zamanlar oldu. İstanbul'daki hayatım da devam ediyor" dedi.

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Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu

O SÖZLERE BOZULDU

Buğra Toplusoy da "En büyük başarınız nedir" sorusuna "Birincisi baba olmak, ikincisi varlıklı bir ailenin oğlu olmama rağmen başka bir ülkede risk alıp iş hayatına atılmak; üçüncüsü ise hiçbir zaman 'Ben oldum' dememek" cevabını verdi.

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Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu

Sonra eşi Ceyda Ateş'e dönüp "Senin en büyük başarın ne? Benimle evlenmek mi? Bence bu büyük bir başarı" diyerek şok etti. Bu sözlere bozulan Ceyda Ateş eşine "Saçmalama" dedi.