23 Aralık 2022, Cuma
Ceyda Ateş’e eşi Buğra Toplusoy’dan şok sözler! Fena bozuldu
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan Ceyda Ateş evliliğin ardından Amerika'ya yerleşmişti. Talia adından bir kızları olan çift, YouTube'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Buğra Toplusoy eşine dönüp, "En büyük başarın ne benimle evlenmek mi?" diye sorunca Ateş çok bozuldu. İşte Ceyda Ateş'in eşine tepkisi...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:21
- 1
- 109
- 2
- 109
- 3
- 109
- 4
- 109
- 5
- 109