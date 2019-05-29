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Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları

Johan Renck'in yönetmenliğini yaptığı Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan Chernobyl dizisi nedeniyle Çernobil faciası son günlerde yeniden tüm dünyanın gündeminde. Game of Thrones ve Breaking Bad gibi dizileri tahtından eden Chernobyl dizisi vatandaşların ilgi odağı olurken gözler Çernobil'de yaşanan faciaya çevrildi. İşte 1986 yılında tüm dünyanın dehşetle takip ettiği facianın detayları…

Giriş Tarihi: 29.05.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:32
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Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları

Çernobil'de ne oldu? sorusu, son günlerin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Yönetmenliğini Johan Renck'in üstlendiği, Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan Chernobyl dizisi Breaking Bad ve Game of Thrones gibi dizileri IMDB puanıyla geride bıraktı. Chernobyl dizisini izleyenler gözlerini 1986 yılında bugün ki Ukrayna'nın Çernobil şehrinde yaşanan faciaya çevirdi. Peki, 1986 yılında Çernobil'de Ne oldu? İşte, dünyanın dehşetle izlediği Çernobil faciasının detayları…

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Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları

ÇERNOBİL FACİASININ DETAYLARI

Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali 26 Nisan 1986'da patladı. Bakıma alınan santralin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlamada, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını tam 200 kat aşan bir etkiyi yarattı.

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Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları

İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli 31 kişi öldü ancak daha sonra Türkiye'nin de dahil olduğu yakın coğrafya on yıllar boyu sürecek ölümcül bir felaketin pençesine düştü.

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Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları

3 DAKİKA MARUZ KALAN GÖREVLİLER ÖLDÜ

Santraldeki patlamaya müdahale eden ekiplerin önemli bir kısmı, birkaç dakika içinde maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

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Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları

Santralin temizlenmesi çalışmalarına katılanların da önemli bir kısmı öldü.