Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları

Çernobil'de ne oldu? sorusu, son günlerin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Yönetmenliğini Johan Renck'in üstlendiği, Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan Chernobyl dizisi Breaking Bad ve Game of Thrones gibi dizileri IMDB puanıyla geride bıraktı. Chernobyl dizisini izleyenler gözlerini 1986 yılında bugün ki Ukrayna'nın Çernobil şehrinde yaşanan faciaya çevirdi. Peki, 1986 yılında Çernobil'de Ne oldu? İşte, dünyanın dehşetle izlediği Çernobil faciasının detayları…