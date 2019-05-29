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Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları
Johan Renck'in yönetmenliğini yaptığı Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan Chernobyl dizisi nedeniyle Çernobil faciası son günlerde yeniden tüm dünyanın gündeminde. Game of Thrones ve Breaking Bad gibi dizileri tahtından eden Chernobyl dizisi vatandaşların ilgi odağı olurken gözler Çernobil'de yaşanan faciaya çevrildi. İşte 1986 yılında tüm dünyanın dehşetle takip ettiği facianın detayları…
Giriş Tarihi: 29.05.2019 16:19Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:32