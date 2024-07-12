Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sı bakın şimdi ne yapıyor! Levent Tülek'in son hali...

Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Alişan gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi bir döneme damga vuran yapımlar arasındaydı. Tekrar bölümleriyle günümüzde bile izlenen dizi, şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündem olmaya başladı. Özellikle kurnazlıkları ve sahtekarlıklarıyla dikkat çeken, mahalledekilerin menajerliğini yapan Şipşak Rıza karakteri, izleyicileri gülmekten kırıp geçiriyordu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Levent Tülek, yıllar içinde epey yaşlandı. İşte son hali...