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Cennet Mahallesi'nin Aliş'iydi! Yıllar onu öyle bir değiştirmiş ki...

Cennet Mahallesi bir dönem Türk televizyonlarına damga vurmuş ve adını en iyi komedi dizileri arasına yazdırmıştı. Dizide küçük Aliş'i oynayan genç oyuncu Seyit Karabulut'un nerede, ne yaptığı milyonlar tarafından merak ediliyordu. Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut yıllar sonraki haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Seyit Karabulut başta olmak üzere yılların çok değiştirdiği isimler...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 05:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 05:26
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Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!
Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!

İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde 'Aliş' karakterine hayat veren Seyit Karabulut, son görüntüsüyle şaşırttı.

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Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!
Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!

Aslen Trakyalı olan Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba... İşte başta Karabulut olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!
Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!

Necat Aslan

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Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!
Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!
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Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!
Cennet Mahallesi dizisindeki Aliş son haliyle şaşırttı!

Alp Eren Khamis