Cennet Mahallesi'nin Aliş'iydi! Yıllar onu öyle bir değiştirmiş ki...

Cennet Mahallesi bir dönem Türk televizyonlarına damga vurmuş ve adını en iyi komedi dizileri arasına yazdırmıştı. Dizide küçük Aliş'i oynayan genç oyuncu Seyit Karabulut'un nerede, ne yaptığı milyonlar tarafından merak ediliyordu. Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut yıllar sonraki haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Seyit Karabulut başta olmak üzere yılların çok değiştirdiği isimler...