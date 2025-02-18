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Cenk Torun'a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun yasak aşk iddiasıyla magazin gündeme geldi. Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile ilişki yaşayan Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, ünlü oyuncuya 'zina' gerekçesi ile boşanma davası açtı. Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:18
Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştiren Cenk Torun, hakkında çıkan "yasak aşk" iddialarıyla magazin gündemini sarstı. Bu evliliklerinden bir çocuğu çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

Sabah'ta yer alan habere göre; boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ!

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

ÇANTASINDA CİNSEL İÇERİKLİ İLAÇ BULDU

Yine dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

BAŞKA BİR EV TUTTU

Nevin Torun dilekçesinde, bir internet firmasının ev telefonunu arayarak bağlantı için geleceğini söylediklerinde eşinin Sarıyer'de başka bir ev tuttuğunu bu şekilde öğrendiğini, röportaj bahanesiyle evden eşyalarını taşıdığını anlattı.

Cenk Torun’a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı

Cenk Torun'un bekar hayatına özendiği, kendini boşanmış biri gibi gösterdiğini ileri süren Nevin Torun, kayınvalidesinden de gerekli desteği görmediğini kaydetti.