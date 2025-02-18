18 Şubat 2025, Salı
Cenk Torun'a milyonluk boşanma davası! 24 yıllık eşini ünlü oyuncuyla aldattı
'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun yasak aşk iddiasıyla magazin gündeme geldi. Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile ilişki yaşayan Cenk Torun'un 24 yıllık eşi, ünlü oyuncuya 'zina' gerekçesi ile boşanma davası açtı. Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:18