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Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması
2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli, geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından görüşmeyi bırakmayan eski eşlerin barıştıkları iddia edilmişti. Bir hafta içerisinde iki kez Küpeli ile birlikte görüntülenen Şener'den barışma açıklaması geldi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Demet Şener, Sabah'tan Bülent Cankurt'a konuştu.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 15:59
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