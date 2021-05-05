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Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması

2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli, geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından görüşmeyi bırakmayan eski eşlerin barıştıkları iddia edilmişti. Bir hafta içerisinde iki kez Küpeli ile birlikte görüntülenen Şener'den barışma açıklaması geldi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Demet Şener, Sabah'tan Bülent Cankurt'a konuştu.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 15:59
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Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması

Demet Şener ile Cenk Küpeli, hayattan beklentilerinin farklı olduğuna karar verdiklerini açıklayarak ocak ayında 19 aylık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

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Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması

Bir hafta içinde iki kez eski eşinin Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Cenk Küpeli'nin, Demet Şener'le yeniden barıştığı konuşuluyordu.

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Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin barışıp barışmadığının detaylarına Sabah yazarı Bülent Cankurt ulaştı. İşte Bülent Cankurt'un dikkat çeken o yazısı...

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Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması

"Hayatımın en güzel hediyesi" dediği Cenk Küpeli ile bebek sahibi olmaya karar verdiklerini söyleyen Demet Şener'den bebek müjdesi beklerken, gelen sürpriz boşanma haberi benim gibi herkesi şaşırtmıştı! Ancak beni asıl şaşırtan; ex çiftin tekrar evlenecekleri yolundaki dedikodular oldu.

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Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması

Dostça ayrıldıklarını biliyordum ama Cenk Küpeli'nin geçen hafta Demet Şener'in Nişantaşı'ndaki ofisine gitmesi ve Boğaz'da birlikte görülmeleri, bana da "Acaba mı?" diye düşündürttü. Doğrusunu ilk ağızdan öğrenmek için Demet Hanım'ı aradım.