Cenk Küpeli’den tek celsede boşanan Demet Şener’den barışma açıklaması

Dostça ayrıldıklarını biliyordum ama Cenk Küpeli'nin geçen hafta Demet Şener'in Nişantaşı'ndaki ofisine gitmesi ve Boğaz'da birlikte görülmeleri, bana da "Acaba mı?" diye düşündürttü. Doğrusunu ilk ağızdan öğrenmek için Demet Hanım'ı aradım.