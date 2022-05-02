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Haberler Galeri Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu kendisi gibi sanatçı. Şarkıları çok beğenilen genç şarkıcı Kurtoğlu'nun oğlu çıktı. Öte yandan Artvin doğumlu Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Kurtoğlu, Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcıdır. 63 yaşındaki Kurtoğlu Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" adlı bir orkestra kurarak müzik hayatına giriş yaptı. Şöhrete kavuşmadan önce Cengiz Kurtoğlu, memleketindeki çay fabrikasında memurluk yapıyordu. Peki Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cengiz Kurtoğlu evli mi? İşte Cengiz Kurtoğlu'nun o çok meşhur oğlu ve hayatı ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 02.05.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 11:41
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Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Müzik hayatı boyunca pek çok albüm çıkaran Cengiz Kurtoğlu arabesk müziğin simge şahsiyetlerinden biridir.

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Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yer yer televizyon ekranlarında da yerini alan usta şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı ve ailesi merak konusu oldu.

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Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fatma Kurtoğlu ile evli olan Cengiz Kurtoğlu'nun Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuğu var. Çocuklarından biri ise kendi gibi şarkıcı. Cengiz Kurtoğlu kimdir? İşte Cengiz Kurtoğlu hakkında detaylar...

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Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

5 Mayıs 1959 Arhavi, Artvin doğumlu Cengiz Kurtoğlu öğrenim hayatını Artvin'de tamamladı.

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Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Laz asıllı Kurtoğlu 20 yaşındayken askerlik için Ankara'ya gitti.