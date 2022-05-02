Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu bakın kim çıktı! O da babası gibi şarkıcı | Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu kendisi gibi sanatçı. Şarkıları çok beğenilen genç şarkıcı Kurtoğlu'nun oğlu çıktı. Öte yandan Artvin doğumlu Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Kurtoğlu, Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcıdır. 63 yaşındaki Kurtoğlu Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" adlı bir orkestra kurarak müzik hayatına giriş yaptı. Şöhrete kavuşmadan önce Cengiz Kurtoğlu, memleketindeki çay fabrikasında memurluk yapıyordu. Peki Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cengiz Kurtoğlu evli mi? İşte Cengiz Kurtoğlu'nun o çok meşhur oğlu ve hayatı ile ilgili merak edilenler…