Cengiz Kurtoğlu’nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!

Duruşmada ilk olarak Esra Sönmezler tanık olarak dinlendi. Olay günü Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can'ın olduğu masada oturduğunu söyleyen Sönmezler, "Bir anda Cengiz Kurtoğlu bağırmaya başladı. Ben başkalarıyla sohbet ettiğim için öncesinde ne konuştuklarını anlamadım. Bağırma sonrası Cengiz Kurtoğlu bir anda ayağa kalkıp, saldırmaya çalıştı. Ben ve bir arkadaşım da Mustafa Can'ı hava alsın diye havuz başına çıkardık" dedi.