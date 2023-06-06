06 Haziran 2023, Salı
Cengiz Kurtoğlu'nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!
Katıldığı doğum günü partisinde iş insanı Mustafa Can'ı darbeden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ilk kez ifade veren ve olayın neden çıktığını anlamadığını belirten Can, "Evime gitmek üzereyken yeniden yanıma geldi. Normal bir kavga değildi. Zaten amacı da beni öldürmekti" dedi. Tanık olarak dinlenen Esra Sönmezler ise "Cengiz Kurtoğlu gün yüzü görmemiş küfürler etti" sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:03
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