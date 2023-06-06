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Cengiz Kurtoğlu'nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!

Katıldığı doğum günü partisinde iş insanı Mustafa Can'ı darbeden Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ilk kez ifade veren ve olayın neden çıktığını anlamadığını belirten Can, "Evime gitmek üzereyken yeniden yanıma geldi. Normal bir kavga değildi. Zaten amacı da beni öldürmekti" dedi. Tanık olarak dinlenen Esra Sönmezler ise "Cengiz Kurtoğlu gün yüzü görmemiş küfürler etti" sözleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 15:03
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Cengiz Kurtoğlu’nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!

Geçtiğimiz yıl Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından yüzünden yaralanan Mustafa Can, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Cengiz Kurtoğlu hakkında 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Cengiz Kurtoğlu’nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!

"BİR ANDA AYAĞA KALKIP SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına müşteki Mustafa Can ve taraf avukatları katıldı. Cengiz Kurtoğlu ise İzmir'de konseri olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

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Cengiz Kurtoğlu’nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!

Duruşmada ilk olarak Esra Sönmezler tanık olarak dinlendi. Olay günü Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can'ın olduğu masada oturduğunu söyleyen Sönmezler, "Bir anda Cengiz Kurtoğlu bağırmaya başladı. Ben başkalarıyla sohbet ettiğim için öncesinde ne konuştuklarını anlamadım. Bağırma sonrası Cengiz Kurtoğlu bir anda ayağa kalkıp, saldırmaya çalıştı. Ben ve bir arkadaşım da Mustafa Can'ı hava alsın diye havuz başına çıkardık" dedi.

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Cengiz Kurtoğlu’nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!

"CENGİZ BEY GÜN YÜZÜ GÖRMEMİŞ KÜFÜRLER ETTİ"

Havuz başında oldukları sırada Cengiz Kurtoğlu'nun tekrar geldiğini anlatan Esra Sönmezler, "Cengiz Bey tekrar küfür etmeye başladı. Gün yüzü görmemiş küfürler etti. Bir anda yanımıza gelince Cengiz Kurtoğlu'nun önüne geçerek kollarını tutup, 'Yapma ağabey' dedim. Bu sırada beni bir arkamdan tutup çekti. O anda da Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Can'a yumruk attı. Cengiz Bey'in elinde bıçak var mıydı görmedim ama yumruktan sonra Mustafa Bey'in yüzünde kanama oldu" şeklinde konuştu.

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Cengiz Kurtoğlu’nun darp davasında şok sözler: Amacı beni öldürmekti!

"OLAYIN NEDEN OLDUĞUNU HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Tanık ifadesinin ardından müşteki Mustafa Can ifade verdi. Hakimin olayın neden çıktığını sorması üzerine müşteki, "Ben 71 yaşındayım. Bu olayın neden çıktığını hâlâ bilmiyorum. Hakaret yok, tartışma yok. Gayet samimi bir sohbet vardı" cevabını verdi.